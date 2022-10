Ancelotti l’anti-narcisista che ha rivoltato il Real Madrid come un calzino

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Aldous Huxley, filosofo e scrittore britannico, rimproverava la maggior parte degli esseri umani per una «capacità infinita di dare per scontate le cose». Ed ecco, che oggi ildomini la Liga – ieri un’altra vittoria contro l’Elche, quattro giorni fa l’archivio di un Clàsico senza storia – e che sia qualificato con due turni d’anticipo agli ottavi di Champions sembra cosa scontata. E lo sarebbe, se si considerasse la storia delin quanto tale. Peccato che la tradizione sportiva, da sola, non basta: per ulteriori delucidazioni chiedere ai tifosi del Manchester United. Occorre il lavoro. Occorre un progetto tecnico credibile. E sarebbe bene ricordare, dopo un anno e mezzo che ha assunto l’aspetto di un’era geologica, qual era la situazione della squadra di Florentino Peréz quando il patron decise di riaffidarsi ...