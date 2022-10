America’s Cup 2024 | Luna Rossa testa il prototipo Le risposte di New Zealand e Alinghi Ineos si nasconde…

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mancano ancora una paio di anni allaCup, ma fervono già i preparativi e i cinque sodalizi iscritti stanno già lavorando alacremente per farsi trovare pronti alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Le ultime due settimane sono state particolarmente animate e hanno già regalato parecchi spunti visto che ben quattro squadre sono scese in acqua. In maniera decisamente diversa l’una dall’altra, ma tutte con la voglia di farsi trovare pronte per il grande appuntamento di Barcellona.ha presentato il proprioa Cagliari. Si tratta di una creazione interamente italiana, pensata in base ai dati raccolti durante l’ultima campagna. Nel capoluogo sardo è stato lanciato uno scafo “in miniatura” che servirà ai ragazzi dello skipper Max Sirena per ...