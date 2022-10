Amazon dura contro le recensioni false | la prima denuncia penale a livello europeo è in Italia

... vi consigliamo di acquistare il Microsoft Surface Pro 8 , disponibile sua un prezzo ... grafica incredibile e batteria chetutto il giorno , su un PC sottile e leggero. Dunque si tratta di ...rafforza la lineacontro i broker di recensioni false e presenta in Italia la sua prima denuncia penale a livello europeo e la sua prima causa civile in Spagna. Lo comunica il colosso ...Nulla di spontaneo e genuino. Ma un vero e proprio lavoro, portato avanti per screditare gli altri e trarne vantaggi personali. Amazon ...NordEst (Adnkronos) – Amazon rafforza la linea dura contro i broker di recensioni false e presenta in Italia la sua prima denuncia penale a livello europeo e la sua prima causa civile in Spagna. Il co ...