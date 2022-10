Altro che Cav-Meloni | chi è messo malissimo è la sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Diogene Laerzio ci racconta di unDiogene, originario di Sinope (nell’attuale Turchia), detto il Cinico, vissuto a cavallo fra il V e il IV secolo avanti Cristo, che se ne andava in giro seminudo per Atene con una lanterna in mano e urlando: “cerco l’uomo”. Ovviamente tutti lo prendevano per pazzo, e forse lo era. Pazzo senza dubbio no, ma spesso cinico nel senso negativo che avrebbe poi assunto il termine, l’intellettuale medio diè dinon certo per il modo di vivere ma perché, almeno da una trentina d’anni a questa parte, va in giro per le sempre più striminzite piazze di riferimento (ad esempio i giornali di area) cercando lache non trova, la “vera”. L’identità dellaCosa è? Dove è? Dove va? Queste le domande che, in un ...