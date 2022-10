Allegri | «È bella la fantasia al potere | ma Chiesa e Pogba non li abbiamo»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’allenatore della Juventus Massimilianoha presentato in conferenza stampa la prossima sfida dei bianconeri, contro l’Empoli. Di seguito il report delle sue parole a cura di Tuttomercatoweb. Cosa ha dato alla squadra la vittoria contro il Torino? “È stata unavittoria, credo meritata contro una buona squadra, giocare col Toro non è mai semplice. Perché diventi importante bisogna darle seguito domani con l’Empoli”. Domani gioca Gatti? “Oggi facciamo allenamento e dovrò valutare alcune situazioni, ci sono giocatori hanno fatto tante partite. La squadra sta meglio, anche mentalmente perché la vittoria ci ha dato serenità umorale. Domani non sarà semplice”. Vlahovic può riposare? “Dusan ha giocato una delle migliori partite a livello tecnico. Anche Kean, sono contento di Moise perché sta crescendo fisicamente e si rende soprattutto ...

