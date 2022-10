Alessandro Sallusti | quanti anni ha il giornalista? Età | titolo di studio | orientamento politico | prima moglie | relazione con Daniela Santanchè e compagna Patrizia del direttore di Libero

Tra questi,, direttore responsabile di 'Libero', che in un accorato editoriale invia a Berlusconi una lettera aperta e che si augura 'altrettanto dolce' rispetto a quella ...Così sta accadendo anche per Mario Draghi: sembrava che senza di lui l'Italia dovesse morire Continua ascoltando il podcast didel 20 ottobre 2022L’attenuante che gli amici del Cavaliere non sufficientemente in confidenza come Alessandro Sallusti per invocarlo pubblicamente a fermarsi gli riconoscono in questa piena di sorprese e di rivelazioni ...A parte quel “Nano”, con la maiuscola, del repertorio neppure tanto originale di Beppe Grillo, almeno per chi ricorda le campagna del secolo scorso contro Amintore Fanfani, detto anche “il mezzo tosca ...