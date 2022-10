Agnese Bonfantini non ha avuto fretta

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il primo giorno di scuola è il 22 marzo 2022, nello stadio di casa, quando la Juventus Women incontra il Lione femminile, nei quarti di finale di andata della Champions League edizione 2021/2022. La partita era iniziata come tutti si aspettavano: il Lione in controllo, nonostante qualche assenza – una su tutti quella di Ada Hegerberg – e la Juventus un po’ a inseguire e un po’ a osservare l’avversaria, cercando di trovare la propria strada. Alle francesi bastano otto minuti per passare in vantaggio, con un gol di Caterina Macaro, ma la Juventus non affonda. Per tutto il primo tempo tiene botta, si chiude, non soffre neanche troppo. Nel secondo il Lione rallenta e la Juventus allora mette fuori la testa: al 61’ il Lione resta in 10, la Juventus ne approfitta, sale col baricentro, prende il controllo. Dieci minuti dopo arriva il pareggio di Cristiana Girelli, che dà ulteriore spinta ...