Ag Rugani | ‘Pogba? Una società non può costringerti | può solo consigliarti’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 2022-10-20 01:26:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Davide Torchia, agente di Daniele, parla a RadioBianconera: “L’infortunio di Pogba? Una volta si faceva quello che diceva la, oggi non è più così e unanon ti può obbligare. Il massimo che si poteva fare è consigliare sulla cosa più giusta da fare. Capisco che nel momento in cui ci sono i Mondiali sia più difficile la gestione perché il giocatore che ha un’occasione ogni quattro anni indubbiamente è condizionato. Sicuramente poi servirebbe tutelare anche di più i club quando ci sono queste grandi manifestazioni, purtroppo però ci sono cose che non si possono cambiare. Cosa ne penso del mental coach? Sono un po’ combattuto, io credo più nello psicologo dello sport. Non mi piace ...