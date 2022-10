Aborto | la sinistra apre un caso pretestuoso sul ddl Gasparri Il senatore | “Lo presento a ogni legislatura”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sul disegno di legge presentato dalMaurizioper riconoscere la «capacità giuridica del concepito», cioè del bambino non ancora nato, occorre fare un po’ di chiarezza e sgomberare il campo dalle dietrologie. Gli strali lanciati in questi giorni dallache accusa il nuovo governo di volerci riportare al Medioevo sono, al solito, strumentali e infondati. Anzitutto, va ricordato che si tratta di proposte che ilazzurro presenta sempre ainizio. Peraltro, progetti simili sono stati sostenuti, nel corso degli anni, da politici di varia appartenenza e orientamento, e non si sono mai concretizzati. Affossata, dunque,dietrologia che editorialisti e firme femministe in questi giorni avanzavano su una presunta ...

