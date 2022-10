A scuola di democrazia da Mario Lodi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mettere al centro i bambini. Liberarli dalle paure. Dialogare. Ragionare e scrivere insieme. A cent’anni dalla nascita, i libri del maestro lombardo sono una miniera per chi crede in un’istruzione che offra a tutti dignità e ascolto. Leggi

Famiglia Cristiana

Laureato in Lettere moderne all'Università di Padova, ha insegnato nellamedia superiore ... 'Quarant'anni e otto secoli: profilo storico dell'autonomia nel Trentino' (1993); 'La......i senatori non sembravano così pochi perché molti si erano già assentati il primo giorno di, ... recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro dellaè al ... Quando occupare la scuola non è un atto democratico Promosso da Convergences, una rete di associazioni europee che si ispirano ai valori e ai principi dell’Educazione Nuova, si svolgerà a Bruxelles nei prossimi giorni la Terza biennale internazionale d ...Due significative iniziative si sono svolte mercoledi 19 ottobre presso la scuola Primaria di Porano. L’A.N.C.R.I. – Associazione ...