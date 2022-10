A Roma un acceleratore di startup | Fago “Puntiamo sull' agrifood tech”

(Di giovedì 20 ottobre 2022)(ITALPRESS) – “Quello che facciamo è prendere idee die spiegare e insegnare loro come validare il proprio modello di business. Noi coltiviamo le idee. Non c'è una formula che vale sempre, si cerca di andare a vedere una serie di parametri fondamentali, primo tra tutti qual è il mercato a cui ci rivolgiamo e se c'è una sostenibilità di business. Ma poi il successo dipende soprattutto dalle persone che le porteranno avanti. Abbiamo accelerato diverse, abbiamo puntatoe il valore complessivo delleche abbiamo in portafoglio sfiora i 200 milioni di euro, quindi è un progetto interessantissimo”. Così Matteo, ceo dibootcamp Food, ...

Così Matteo Fago, ceo di Startupbootcamp FoodTech, intervistato dall'Italpress. fsc/mrv/gtr- dove tutto ha avuto inizio grazie all'idea e all'expertise della sua fondatrice Valentina ... il primoinnovation hub dedicato allo sport e al wellness, costola della rete ... Agrifood tech, a Roma un acceleratore per le startup "Abbiamo accelerato diverse start up, abbiamo puntato sull'agrifood tech e il valore complessivo delle start up che abbiamo in portafoglio sfiora i 200 milioni di euro, quindi è un progetto interessan ...