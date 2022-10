(Di giovedì 20 ottobre 2022) E' attesa per i primidella prossima settimana, tra lunedì e martedì, ladel Pd per entrare nel vivo delle regole e dell'iter in quattro fasi del congresso costituente. Un ...

Agenzia ANSA

E' attesa per i primidella prossima settimana, tra lunedì e martedì, ladel Pd per entrare nel vivo delle regole e dell'iter in quattro fasi del congresso costituente. Un appuntamento a cui guarda con ...Infatti, secondo l'Associazione italianadel personale (Aidp), i due gruppi formati dai ... Si fa presente infine che - entro i settesuccessivi alla data di trasmissione del modulo di ... A giorni direzione Pd su nuovo corso,Art.1 prepara tour Italia - Ultima Ora E' attesa per i primi giorni della prossima settimana, tra lunedì e martedì, la direzione del Pd per entrare nel vivo delle regole e dell'iter in quattro fasi del congresso costituente. (ANSA) ...POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Difficile, in questi giorni, trovare un segnale di novità da parte dei modelli matematici. Le proiezioni meteo ...