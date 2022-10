A Bergamo Jazz Festival menzione speciale Premio Buygreen

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il Forum Compraverde, in corso di svolgimento in questi giorni a Roma, ha assegnato a, nell’ambito delCompraverde – Cultura in Verde, una targa conper l’impegno profuso in questi ultimi anni a favore dell’ecosostenibilità, grazie all’adozione di una serie di criteri e soluzioni green che collocano la manifestazione organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti tra gi eventi culturali nazionali maggiormente sensibili alle tematiche ambientali. La targa con, consegnata da Roberta Lombardi, Assessora alla Transizione Ecologica e trasformazione digitale della Regione Lazio, è stata attribuita «Per aver abbracciato e ...

... in molti Teatri e Rassegne Musicali, tra le quali "Notti di Luce" ain versione Big Band, la serata conclusiva di una edizione del Festival MiTo al teatro Parenti e al Festivaldi ......Antonello Mozart feat Britten ORCHESTRA FILARMONICA DEL FESTIVAL PIANISTICO DI BRESCIA E...18 Palacultura Antonello TAKE ZERO Il grande patrimonio della canzone italiana d'autore in chiave...Nel weekend il locale festeggia i 7 anni poi cesserà l’attività. Il titolare: «Mostre, conferenze e oltre 300 concerti, orgogliosi di essere stati un punto di riferimento» ...A pochi passi dalla centralissima piazza Pontida. Il titolare: "Fare cultura può essere complicato, dal Covid in poi ridotto a lavorare senza prospettive" ...