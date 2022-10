A 39 anni dalla scomparsa il caso è irrisolto E su Netflix debutta oggi Vatican Girl con nuove rivelazioni

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Emanuela Orlandi. Un nome entrato nella storia della cronaca italiana da 39, e che a fasi alterne torna in superficie per l’intrigo dei poteri e dei possibili personaggi e organizzazioni legato al rapimento della ragazza romana. Cittadinaa eccellente – anzi, come l’ha battezzata la docu-serieche promette– diventata uno dei casi italiani più misteriosi, e irrisolti, di sempre. Emanuela Orlandi: fotostoria della “” guarda le foto ...

Connessi all'Opera

Martedì i banditi hanno atteso che il calciatore milanista uscissesua villa di Cassano ... ha fatto irruzione nell'abitazione dove in quel momento c'erano la compagna Zoe Cristofoli, 26, ...Martedì 12 ottobre è stato fermato per la quarta voltapolizia di Milano . Cercava di rubare un orologio a un turista malese in Stazione Centrale ... Avendo meno di 14, per la legge non è ... 40 anni dalla morte di Mario Del Monaco, titano del canto Se è diventato attore, lo deve al caso (e a Cechov). Oggi Pietro Sermonti torna nel ruolo che ha dato un senso al suo lavoro, il divo vanesio Stanis nell’attesissimo Boris 4. E abbatte muri e paure di ...Il film di Daniel Pennac, il pallone all'asta per 3 milioni di sterline, l'amore incondizionato del mondo del calcio, la bellezza seminata e il regalo che ci ha lasciato: a due anni dalla scomparsa di ...