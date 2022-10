365 giorni con Maria | 20 ottobre | Il Papa estasiato dà inizio alla potente invocazione

Il Capoluogo

La COS è raggiungibile telefonicamente e gratuitamente chiamando il numero verde 800 03 26 21 , dalle ore 20.00 alle ore 8.00 perl'anno, compreso i festivi. L'ufficio è attivo tutti i ...... "Il Comune di Fucecchio insieme all'ANMIL, ha fatto bene a ricordare neiscorsi la giovane ... di cui 7 mortali con un notevole aumento nello stesso periodo di quest'anno, con 10.denunce e ... Gran Sasso, il futuro è il trasporto a fune 365 giorni l’anno MILANO (ITALPRESS) – Moby, Tirrenia e Toremar hanno aperto le prenotazioni per l’estate 2023. Per i viaggi verso Sardegna, Sicilia, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...