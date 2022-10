20 ottobre 1971 | il giallo di Borussia Monchengladbach-Inter VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) IldiIl 20del, inizia ildi. Sul risultato di 2 a 1, Boninsegna viene colpito da una lattina di Coca Cola. Il giocatore nerazzurro cade a terra e non si riprende. La partita continua e si chiude sul 7 a 1 in favore dei tedeschi. I nerazzurri, però, fecero ricorso e ottennero il rifacimento della partita che avvenne in campo neutro e finì 0 a 0. Al ritorno, la Beneamata si impose e da lì, i dubbi su questa partita non si sono ancora risolti. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

