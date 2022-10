Ztl | ticket e prenotazioni obbligatorie | i catastrofisti del clima ci tassano pure le Dolomiti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott – Tasse, tasse, tasse. Ancora una volta sembra che per contrastare cambiamenti e catastrofitiche, l’unica maniera sia pagare di tasca nostra. Ma se Madre Natura non incassa, almeno economicamente, a farlo ci pensano le amministrazioni e quelle dovrebbero essere definite le multinazionali del profittotico. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, questa mattina lo ha definito: un “grande fratello” che analizzerà i flussi di traffico sulle. Il progetto in questione, condiviso tra Veneto e Trentino Alto Adige, darà la possibilità all’amministrazione regionale di avere, puntualmente, un quadro per decidere come gestire lo smog e l’inquinamento in montagna. La nuova norma, che sta già facendo discutere, comprenderà anche eventualidi ingresso sulle nostre montagne, come già ...