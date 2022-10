“Zitti | stanno urlando qualcosa” GF Vip | le grida da fuori parlano di lui E tutti senza parole

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Come ogni anno, il reality di Canale 5 si è costellato di fandom. Uno dei più rilevanti è sicuramente quello che tifa per la possibile coppia composta dalla squalificata Ginevra Lamborghini ed Antonino Spinalbese. I loro fan, che sperano che tra loro ci sia, i cosiddetti Gintonic, hanno ‘raggiunto’ lui al GF Vip 7. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, il sogno della ship con Antinino Spinalbese per tanti spettatori è tristemente sfumato. Ma il 27enne in realtà ha detto spesso di non essere interessato a lei. Per alcuni lo farebbe credere per convenienza. Dopo l’avvicinamento di Antonella Fiordelisi i Gintonic sono intervenuti. GF Vip 7, le urla all’improvviso per Antonino Spinalbese Due puntate fa, Antonino Spinalbese ha discusso con Edoardo Donnamaria e così ha fatto anche la bella Antonella Fiordelisi che si è momentaneamente allontanata ...