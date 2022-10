Zelensky seppellisce Putin | Cosa nascondono i droni iraniani

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La decisione della Russia di utilizzare nella guerra in Ucrainaforniti dall'Iran certifica "il fallimento militare e politico del Cremlino". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyrin uno dei suoi video messaggi notturni. Mosca "per decenni ha speso miliardi di dollari nel suo apparato industriale militare e alla fine si rivolge a Teheran per chiedere semplici troni e missili", ha rilevato il presidente ucraino.

RaiNews

... premette il giornalista che ricorda le dichiarazioni al Tg1 del portavoce di Volodymyr, a ... 'La parola armi è terribile perchéla parola pace. Liberiamoci dalle bugie. C'è un ...Leggi Anche Ucraina, Biden: 'Dissi ache Putin stava per attaccare ma non mi ascoltò'. Von ... occidentali 'depravati': da Biden a Medvedev, l'escalation verbale chei colloqui di ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 230 - Kiev: Mosca ha colpito 30% infrastruttura energetica - Kiev: Mosca ha colpito 30% infrastruttura energetica Mosca non chiude al dialogo in vista della proposta di mediazione che Erdogan potrebbe avanzare domani nell'incontro con il leader russo. Gazprom: "Non ci sono garanzie che Ue sopravviva all'inverno".Accanto alle "immagini di orrore che provengono dall'Ucraina" c'è il contemporaneo "senso di impotenza che abbiamo ...