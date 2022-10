Corriere dello Sport

Ild'oro di Nicolòe della sua famiglia emerge ancora una volta. Qualche giorno fa Jacopo Foce , giocatore dello Spezia Under 17 , si è rotto il crociato e la mamma ha chiesto un consiglio ...Il giovanissimo centrocampista, capitano e stella della sua squadra, già due gol in quattro partite di campionato, si è operato nella stessa clinica austriaca del professor Fink dove anchesi ... Zaniolo cuore d’oro: con i genitori aiuta un ragazzo ad operarsi www.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: ...José Mourinho è il dodicesimo uomo in campo: prende appunti per gran parte del primo tempo e anticipa di nuovo il Var sul tocco di mano di Ferrari . È completamente immerso in Samp-Rom a e si è trovat ...