WWE | Storico record per Bianca Belair | meglio di Lashley | Kofi e The Rock

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)ha raggiunto un traguardo interessante: ora è la campionessa del mondo nera che ha regnato più a lungo nella storia della WWE. Ha raggiunto i 200 giorni di regno come campionessa femminile di RAW, superando i precedenti regni di Bobby(196),Kingston (180), Sasha Banks (167), Naomi (140) e The(119). MVP è attualmente il campione nero più longevo di qualsiasi divisione, essendo stato campione degli Stati Uniti per 343 giorni. Dopo di lui c’è The, che ha conquistato il titolo Intercontinentale per 264 giorni. Al di fuori della WWE, Jade Cargill della AEW è stata campionessa TBS per 283 giorni. View this post on Instagram A post shared by Zona Wrestling (@zona wrestling)