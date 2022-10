WWE | I proprietari dell’UFC sono interessati all’acquisto della compagnia?

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il presidente di Endeavor Mark Shapiro ha recentemente parlatopossibilità di acquistare la WWE. L’UFC è controllata e gestita da Zuffa, LLC, una società di Endeavor Group Holdings. Negli ultimi mesi, diverse voci hanno suggerito che Endeavor fosse interessatadi intrattenimento con sede a Stamford, dopo il ritiro di Vince McMahon all’inizio dell’anno. In una recente intervista con il The Town podcast, Shapiro ha affrontato queste voci, rivelando se la sua società fosse interessata ad acquistare la WWE, che secondo quanto riferito ha un valore di mercato di quasi 5,63 miliardi di dollari. Le sue parole “Sarebbe qualcosa di interessante e da esplorare. Se la compreremo? Chi lo sa? L’ultima volta che ho controllato, non era in vendita. Siamoa ...

