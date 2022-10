WTA Guadalajara 2022 | Martina Trevisan agli ottavi di finale! Battuta anche Katerina Siniakova

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)coglie per la prima volta in carriera glidi finale in un WTA 1000. Lo fa in Messico, a, dove batte la cecacon il pirotecnico punteggio di 6-0 4-6 6-3. Attende ora la vincente del confronto tra Elisabetta Cocciaretto e l’americana Coco Gauff, numero 5 del seeding. Notevole è l’andamento del primo parziale, nel quale l’azzurra perde appena sei punti sui 30 andati in scena, senza mai aver necessità di andare ai vantaggi. Un po’ un inizio storto della sua avversaria, un po’ una giornata positiva, e peril 6-0 si materializza in 21 minuti. La scena non può rimanere uguale per tutto il tempo, ed allora ecco cheriemerge. In realtà, lo fa in modo abbastanza rocambolesco, nel senso che ...