Women’s Champions League | esordio con vittoria per la Juventus | battuto 2-0 lo Zurigo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lafemminile inizia bene il cammino inconper 2-0 il. Dopo un primo tempo a reti inviolate, le bianconere sbloccano il match al 79esimo con la rete di Cernoia. L’attaccante numero 7 riesce ad insaccare, dopo una sponda, un sinistro vincente in rete. Il raddoppio e quindi definitivo gol della, viene messo a segno poi da Bonansea all’85esimo: l’appena subentrata trova il varco giusto in area e calcia col mancino all’incrocio dei pali. Primo momentaneo posto per le italiane che si scontreranno nel girone C anche contro Arsenal e Lione. SportFace.