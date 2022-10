WhatsApp | attenzione alle versioni finte | come riconoscerle per evitarle | Vi rubano tutto

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Scoperta scioccante non è da sottovalutare: se non si segue l’avverimento dell’azienda potreste finire in grossi guai. Il team di sicurezza diha scoperto delle applicazioni fasulle che contengono un malware nascosto. Gli store della app fannoil possibile per cercare di evitare che dei programmi fasulli entrino nello store. Anche se la L'articoloperViNewNotizie.it.