(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Città del Vaticano – PerFrancescouninquello del 19 e 20 novembre. Il Pontefice, fanno sapere dalla PrefetturaCasa Pontificia, nel pomeriggio di sabato 19 novembre, in occasione del 90modi una sua, si recherà adper incontrare i familiari e parenti. Una “visita riservata” precisano da Oltretevere, che si concluderà l’indomani con una messa. Domenica 20 novembre, infatti, Solennità di Cristo Re, il Santo Padre presiederà all’Eucaristia alle ore 11:00 nella Cattedrale di, per incontrare la Comunità Diocesana dalla quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina. Nel pomeriggio il Pontefice farà rientro in Vaticano. “Siamo felicissimi di questa notizia”, ha ...

Il Faro online

'Brividi a Verucchio' è ilall'insegna del terrore che si potrà vivere per Halloween alla Rocca Malatestiana di ... caccia al tesoro fantasmagorica per tutta la, alla scoperta dei ......specifici per basse temperature e fondi bagnati può fare la differenza tra un piacevolein ...Pirelli P - Zero Winter Pirelli Scorpion Winter Hankook iON Winter Hankook iON è la nuova... Weekend in famiglia per Beroglio: il Papa sarà ad Asti per il compleanno della cugina EcoWeekend a Roma: eventi green il 22 e 23 ottobre 2022, inclusi mostre, concerti e posti in cui mangiare sostenibile.Per il compleanno del rapper la famiglia ha voluto trascorrere un weekend a Courmayeur in un prestigioso hotel. Il motivo per il quale il web ha storto il naso sono le parole dette dalla tata mentre ...