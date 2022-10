(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In una settimana affollata di titoli adatti a catturare segmenti molto diversi di pubblico, colpisce una sorta di ritorno al passato che attraversa laitaliana ("March of Rome") e quella ...

Gazzetta del Sud

Dopo 22 anni ritorna sul grande schermo, in edizione accuratamente restaurata e presto accessibile anche in home video, il capolavoro deld'azione giapponese, prototipo dei film "di caccia" ...... avvenuta alla presenza di Anton Giulio Grande, Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, il Cube Stage torna neldi chiusura della Festa della. Show ... Weekend al Cinema: ecco quali sono i film. Tra Duce e Battle Royale torna la memoria In una settimana affollata di titoli adatti a catturare segmenti molto diversi di pubblico, colpisce una sorta di ritorno al passato che attraversa la memoria ...Tra gli ospiti più attesi del Cube Stage, l’ipertecnologico palco cubico interattivo con audio e video mapping 3D, voluto dalla Regione Calabria ci saranno Giovannini, Gratteri, La Ruina, il MIAI - Mu ...