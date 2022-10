Warriors | ecco gli anelli dei campioni | 16 diamanti gialli e scomparti segreti

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) E' il coronamento di una lunga stagione di fatica e sudore. Il momento in cui puoi guardarti alle spalle con orgoglio e goderti il titolo vinto. Martedì notte sono stati i Golden Statea far ...

Cerimonia La "Champions Ring Night" ha visto il commissioner Adam Silver, insieme ai co - presidenti esecutivi deiJoe Lacob e Peter Guber, consegnare ai giocatori gli anelli con diamanti ..., questi sono alcuni degli stravaganti look delle stelle Nba, ripartita nella notte con le vittorie dei Golden Statecampioni in carica contro i Los Angeles Lakers di LeBron James e dei ...Nella notte è ripartito il campionato di basket statunitense. Che, come sempre, ha mostrato scelte di stile rivedibili da parte dei principali giocatori ...Ecco tutti i risultati delle gare del 18 ottobre di regular season NBA 2022/23. Boston riparte a bomba, KO Lakers e Sixers.