Wanda Nara sesso con il nuovo fidanzato L-Gante | Mauro Icardi è fuori controllo | VIDEO e FOTO

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è davvero la nuova fidanzata di L-? La ex moglie di, come sappiamo, ha collaborato con il rapper spagnolo già in passato, anche se da qualche settimana si vocifera che i due abbiano un flirt in corso. La notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati, ma unfa...

Il rapper ha postato sui social un video in cui appare sotto le lenzuola con la showgirl tra coccole ed ...Sono giorni difficili per Mauro Icardi, costretto a sopportare tutti i gossip sul flirt trae L - Gante. Ora spuntano le foto dei due a letto.pare abbia davvero deciso di mettere fine alla storia con Mauro Icardi . Dopo l' annuncio di separazione , l'argentina pare non ...Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha cantava Raffaella Carrà. E sembra proprio che Wanda Nara incarni alla perfezione il verso del celebre brano. E all’alba di un nuovo giorno - e come in o ...Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è davvero tutto finito La showgirl argentina continua a provocare l’ex marito sui social e l’ultimo ...