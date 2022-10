Wanda Nara e L-Gante fanno sul serio | spunta il video nudi a letto Il gossip si infiamma e Icardi è furioso

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)e L-sul. Nonostante le tante polemiche attorno alla love story che vede protagonisti la showgirl argentina, fresca di separazione con Mauro, e il giovane rapper, i due sui social tornano a mostrarsi insieme. E questa volta lonel modo più hot possibile: insieme asotto alle coperte. Le conferme social Mentre dall’Argentina continuano ad arrivare voci disulla nuova relazione trae L-che procede a gonfie vele, i due non sembrano avere alcuna intenzione di nasconderla. L’ormai ex lady, 36 anni a dicembre, sarebbe stata vista mentre si baciava con il 22enne in una pista ...

Il rapper ha postato sui social un video in cui appare sotto le lenzuola con la showgirl tra coccole ed ...Sono giorni difficili per Mauro Icardi, costretto a sopportare tutti i gossip sul flirt trae L - Gante. Ora spuntano le foto dei due a letto.pare abbia davvero deciso di mettere fine alla storia con Mauro Icardi . Dopo l' annuncio di separazione , l'argentina pare non ...Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha cantava Raffaella Carrà. E sembra proprio che Wanda Nara incarni alla perfezione il verso del celebre brano. E all’alba di un nuovo giorno - e come in o ...Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è davvero tutto finito La showgirl argentina continua a provocare l’ex marito sui social e l’ultimo ...