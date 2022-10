Voto per i vice di Camera e Senato | resa dei conti nell’opposizione Renzi accusa | inciucio tra Letta e 5S

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), Calenda eai ferri ai corti. L’opposizione è frantumata e litigiosa più che mai. E anche con ilper gli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama accrescono ulteriormente le tensioni tra Pd e Terzo polo per gli incarichi che spettano alle opposizioni. Quella di oggi è già partita come una giornata dideitra i dem, con il Pd che per l’occasione rinsalda i ranghi con l’ami-nemico Conte alla guida della corazzata grillina. Dopo le nomine dei presidenti die dei capigruppo dei vari partiti, si eleggono, infatti, gli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama:presidenti, questori e segretari d’aula.suipresidenti di...

...reddito di cittadinanza (rdc) che è una misura populista che serve nel concreto a quello che potrebbe essere anche un reato e cioè ildi scambio, fatto salvo chi ne ha realmente i requisiti...... "l'usufruttuario è tenuto,la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i ... Se l'immobile si trova in condominio , l'usufruttuario esercita il diritto diquando, nell'...Al Senato si è costituito il gruppo “Maie – Noi Moderati – Civici d’Italia” e lo stesso succederà a Montecitorio. Diventerà la quarta gamba dell’alleanza di centrodestra e in questo modo Meloni prepar ...L’Italia dice SI al rinnovo dell’autorizzazione per un altro anno del diserbante, mentre Francia, Germania e Slovenia si sono astenuti ...