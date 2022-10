Von der Leyen “Solidarietà la migliore reazione ai ricatti di Putin”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sosterremo l'Ucraina per tutto il tempo necessario. E proteggeremo gli europei dall'altra guerra chesta conducendo, quella alla nostra energia. So che gli europei sono preoccupati per l'inflazione e per le bollette energetiche. Laaidiè laeuropea”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. “In questo periodo così ostico, la Commissione ha trovato l'accordo per un quadro su misure energetiche: la prima misura è logica e importante, anzichè farsi concorrenza, acquisteremo gas insieme – ha aggiunto -. Tutte le società coinvolte formeranno un consorzio d'acquisto. Abbiamo imparato la lezione ...

