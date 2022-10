ilGiornale.it

'Il prestito programmato 'in anticipo'il principio costituzionale dell' annualità ', ha ... il freno all'indebitamento che in Germania fa parte della, non c'entra. Almeno non ...Si tratta di una clausola escludente territoriale illegittima chediversi principi generali ... 'La nomina dei commissari e ladella commissione devono avvenire dopo la scadenza del ... "Viola la Costituzione": smascherato il trucco contabile di Scholz La sovranità europea nasceva accumulando nel tempo frammenti di potere che gli Stati cedevano a un'Europa con ambizioni limitatamente mercantili ...L’associazione In Sarzana promuove l’incontro con la professoresa Antonella Viola che sabato 22 ottobre alle ore 21.00 parlerà di “Evoluzione, diversità e medicina di genere” sul palco del Teatro degl ...