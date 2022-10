VIDEO – Coppa Italia Primavera | Milan-Spezia | pullman rossonero al Vismara

Negli altri match sempre 3 punti (compreso il successo nella semifinale dicontro l'Atalanta) ... Il clamoroso errore del Picco con l'arbitro Pairetto che non ha aspettato la verifica al...di Claudio Franceschini) Diretta/ Cagliari Brescia (risultato finale 2 - 1): le Rondinelle si svegliano tardi! SPEZIA BRESCIA STREAMINGE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DIITALIA La ...Il segretario della Lega al Palaexpo per assaggiare i piatti creati dal Team Azzurro che andranno alla Coppa del Mondo in Lussemburgo ...Nelle ultime 2 ore Mercoledì di coppa: Parma-Bari al Tardini, chi passa affronta l’Inter IlParmense.net (Oggi) - Il Parma torna a giocare in Coppa Italia e per una sera dovrà cercare di non pensare al ...