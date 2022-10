Vicepresidenze | questori e segretari | le Camere definiscono i ruoli dei parlamentari | escludendo il Terzo polo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Quattro, tre, otto: sono i numeri della formazione da schierare per dare a Senato e Camera la struttura necessaria ad affrontare la XIX legislatura. Per la precisione, isono chiamati ad eleggere quattro vicepresidenti, tree otto. La coalizione di maggioranza si presenta al voto – alle 14 a Montecitorio e alle 15 a Palazzo Madama – con un accordo sui nomi. Le opposizioni, invece, si sfaldano: Partito democratico e Movimento 5 stelle non hanno voluto stipulare un’intesa con il. Forti della loro posizione, rispettivamente di seconda e terza forza in parlamento, avranno la possibilità di spartirsi le quattrodestinate all’opposizione. «Pd e M5s hanno fatto l’accordo per tagliarci fuori – denuncia Matteo Renzi -. Con la loro ...

Meloni, infatti, avrebbe detto a Richetti che la questione dei vicepresidenti rimaneva fuori dal tavolo e che si sarebbe discusso solo di vicesegretari e(versione di Azione). E anche l'...... dei segretari e dei. 1 ora fa Draghi ai cronisti: "Reso servizio straordinario per ... 2 ore fa Renzi: "Pd - M5s ci tagliano da, non saremo in aula" 'Oggi si vota per ...Scioleto questo nodo partirà la nuova sfida interna alle opposizioni per eleggere i presidenti delle commissioni di garanzia, Vigilanza Rai e Copasir in cima a tutte ...Al via alla Camera dei deputati la seduta per l’elezione dell’Ufficio di presidenza. I deputati sono chiamati ad eleggere quattro Vicepresidenti, tre Questori e otto Segretari. Sulla scheda possono es ...