“Via la maschera” UeD | Federica Aversano | i giochi sono finiti Il corteggiatore racconta tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non solo Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a Uomini e Donne grande protagonista è ancheattaccata nelle ore scorse dalFederico. Uno sfogo durissimo quello del ragazzo che ha accusatodi aver accettato un pretendente chiaramente non interessato a lei. Tu come donna, non ti senti un ripiego? Un ragazzo che non so neanche quanti anni ha e tu vuoi una sicurezza. Per meuguali Giuseppe e Riccardo, solo che lui ha avuto il coraggio di metterti là. Fino a ieri messaggiava con Eleonora”. “Io direi no… Una persona determinata, non messaggia fino a ieri sera con un’altra e oggi non può venire a dire che ha il pallino su di te”. Parole dure alle qualiha risposto: molto offesa dal fatto che Federico abbia cercato di metterla in ...