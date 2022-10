Verso Roma-Napoli | un azzurro preoccupa Mourinho | il piano dell’allenatore

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mancano ormai pochi giorni al main event della prossima domenica, la sfida fra. Match attesissimo e che, con ogni probabilità, starà a rappresentare un ulteriore banco di prova per gli azzurri. Gli uomini di Spalletti dovranno dimostrare di esser definitivamente pronti per giocarsi la vetta, con i giallorossi che non resteranno di certo a guardare. D’altro canto, le doti da stratega disono ben note a tutti e, secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport, il portoghese è particolarmente spaventato da un calciatore. Lasi appresta infatti a scendere in campo, domenica sul prato dell’Olimpico, con un 3-5-2 molto fisico: Matic davanti la difesa, Pellegrini e Cristante come mezze ali, con Zaniolo ed Abraham coppia d’attacco. Proprio questi due saranno chiamati agli ...

...da Fratelli d'Italia spiegano che ad esempio sulla Giustizia non c'era alcun accordol'ex ... ma non solo) sono puntati su, su quello che succede, sulla linea internazionale dell'Italia, ...... rimediato a Firenze e rapidamente montato, aveva spinto il barometro della manifestazioneil ... Dieci anni fa a, contro Wawrinka, si sciolse davanti al pubblico del Foro. Fu una settimana ...Il tecnico degli estensi al termine della partita di Genova ha dichiarato: “L’impegno infrasettimanale è sicuramente stressante non solo per i muscoli ma anche per la testa” Al termini della gara di C ...Continuano a crescere i pagamenti digitali in Italia: nel primo semestre 2022 il valore transato raggiunge 182 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto ai primi sei mesi del 2021 (periodo in cui ...