Ventilazione meccanica nelle scuole | si rischia fine dei banchi a rotelle L’appello del pediatra Zuccotti

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) "Io mi auguro che non si torni a penalizzare i bambini" in caso di ondata Covid, "perché è già stato fatto. E francamente, proprio per come si è comportata in questi anni la pandemia nei più piccoli", portando generalmente sintomi lievi, "loro possono andare a scuola e possono andare senza mascherina". L'articolo .