Vela | Mondiali IQ Foil 2022 | Nicolò Renna sale al secondo posto Marta Maggetti quarta tra le donne

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata dei Campionatidi IQ, nuova tavola dellain vista dei Giochi di Parigi 2024. Nelle acque di Brest (Francia) si sono svolte oggi le prime regate di Gold Fleet (quattro Course Race al maschile e quattro al femminile) e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Tra gli uominichiude la giornata odierna con uno score di 3-12-8-14 e rifino in seconda piazza con 31 punti netti, a -21 dal tedesco Sebastian Koerdel (oggi 1-1-2-1). Scende invece di una posizione Daniele Benedetti, ora nono con 51 punti (26-8-17-17 il risultato odierno) e dunque a -16 dal terzooccupato momentaneamente dall’israeliano Tom ...