Vatican girl | il mistero di Emanuela Orlandi in una docuserie su Netflix

La storia torna di attualità in tv con Netflix che a partire da oggi trasmette il documentario in 4 puntate prodotto da Raw, dal titolo '', scritto e diretto da Mark Lewis. All'interno ...La docuserie riporta sotto i riflettori uno dei casi di cronaca (mai risolti) più complesso e potenzialmente esplosivo d'Italia: in streaming dal 20 ...Vatican Girl su Netflix, la docu-serie sul caso Emanuela Orlandi. Dal 20 ottobre arriva la serie tv in quattro episodi in streaming.La docuserie riporta sotto i riflettori uno dei casi di cronaca (mai risolti) più complesso e potenzialmente esplosivo d'Italia: in streaming dal 20 ottobre ...