Valencia CF | Gay rinnovato fino al 2027 | “A maggio avevo dei dubbi | ora credo nel progetto”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) 2022-10-19 14:23:04 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: José Luis Gay firma il tuo rinnovo con il Valenzanonel uffici del circolo e, pochi minuti dopo, gli fu dato ufficialità in un atto emotivo nella tribuna Vip del Mestalla, con il presidente Layhoon-chan. C’erano i suoi padri e il suo fratello lex, la sua ragazza e i suoi amici, ambasciatori da-like Tendillo o Arias– ed anche i principali dirigenti dei vari dipartimenti del club (sportivo, finanziario, economico, istituzionale…). gay è stato ricevuto nella stanza con applausi di tutti i presenti. C’era un clima di festa perché è un giorno da festeggiare davvero. Il capitano bianconero, che è entrato in Accademia all’età di undici anni, compie 9 stagioni e aggiunge 298 partite ufficiali con la prima squadra. ...