Vaccino Covid | al via la quinta dose | tocca anche a te

Leggi su chenews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Proprio dietro gli aumenti dei contagi, si inizia a parlare delladel. In merito ci sono ancora dei quesiti da sciogliere: ecco tutto quello che c’è da sapere in merito. I nuovi dati epidemiologici indicano che la prossima stagione invernale può essere davvero complicata. Non si sa ancora come si evolverà il virus, e si prevede tra l’altrouna maggiore incidenza dell’influenza stagionale, dopo due anni in cui c’è stata molta meno interazione sociale. In questo scenario, in molti si stanno informando come e quando fare il terzo booster contro Omicron. fonte foto: AdobeStockÈ partita la vaccinazione delladelper anziani e i fragili. Al termine di questo gruppo, ...