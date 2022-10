Ustica | finalmente si riapre il fascicolo segreto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Grazie a carte ora rese pubbliche, una nuova verità sulla strage del Dc9 Itavia esploso il 27 giugno 1980 passa da Beirut. E da una precisa pista palestinese... Nell’Archivio centrale dello Stato, a Roma, il governo di Mario Draghi ha appena depositato unche potrebbe cambiare la storia d’Italia. Nel raccoglitore, sotto il titolo «», sono contenuti 32 documenti fin qui classificati «segretissimi», che svelano le possibili, vere cause della strage che il 27 giugno 1980, sul mare attorno all’isola siciliana, costò la vita alle 81 persone imbarcate sul Dc9 Itavia in volo da Bologna a Palermo. Era stata una delle promesse mancate di Matteo Renzi: «Cancelleremo ildi Stato su tutte le stragi che hanno macchiato la storia repubblicana», aveva garantito nel 2014 l’allora premier. Negli ultimi otto anni, però, non ...