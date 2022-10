Uomo investito nella notte muore in ospedale | si cerca pirata della strada

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La scorsai carabinieristazione di Arpino di Casoria sono intervenuti in via tenente Vincenzo Formicola per un investimento pedonale. Un 64enne del posto sarebbe statoda un motociclo guidato da uno sconosciuto, poi fuggito senza prestare soccorso. L’è stato trasportato in ambulanza all’di Frattamaggiore ma purtroppo è morto per le gravi lesioni riportate. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare l’re. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

