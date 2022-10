Uomini e Donne | Pinuccia pronta a denunciare Tina Cipollari | parole gravissime contro di lei | la Dama ha detto basta

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le anticipazioni del 19 ottobre dici confermano che nel dating show più seguito di sempre i colpi di scena non mancano mai. La puntata inizia con una forte sfuriata diche se la prenderà con. Trono classico, Federico e Alice si avvicinano Federica ha delle difficoltà nel legare con i ragazzi che sono scesi per corteggiarla. La tronista non sembra riuscire a instaurare un legame duraturo o un affetto sincero. Il suo corteggiatore infatti lamenterà la presenza di cavalieri del trono over alla sua corte. Dopo Riccardo infatti ci sarà anche Claudio, anche se, per Federica, non c’è ancora nessuno che sia riuscito a fare breccia nel suo cuore. Al contrario Federico, in esterna con Alice ha creato un forte rapporto. I due si sono baciati e questo ha permesso di fare un passo avanti nella ...