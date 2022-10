Una vita salvata in novanta secondi | il nuovo ‘miracolo’ del professore Ascierto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlPaoloancora una volta decisivo e provvidenziale. Dopo essere stato per mesi l’appiglio per tanti in piena pandemia, quando la parola Tocilizumab era molto più di uno scioglilingua, l’oncologo del ‘Pascale’ di Napoli si è reso protagonista di un, salvando laad un commensale mentre stava cenando in un ristorante di Padova.era a cena con il fratello ed alcuni parenti, quando uno degli avventori del locali si è sentito male, accusando un arresto cardiaco. Pronto e decisivo l’intervento del dottore originario di Solopaca che ha praticato il massaggio cardiaco al malcapitato e, dopo un minuto e mezzo, l’uomo si è rianimato ed ha atteso l’arrivo dell’ambulanza (giunta sul posto 25 minuti dopo la ...