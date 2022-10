Una Vita anticipazioni dal 24 al 29 ottobre 2022 | Jacinto diventa sindaco

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Cosa succederà nelle puntate di Unain onda dal 24 al 29? Mentre si attende il gran finale dell’ultima stagiona,cambierà completamenteaccettando la carica di nuovodel quartiere. Intanto Genoveva ospita la ritrovata figlia Gabriela in casa sua, scatenando così la curiosità di tutti gli abitanti del condominio e non solo. Inoltre Azucena attende di sapere l’esito del provino appena fatto. Infine scopriamo come vedere gli episodi finali della telenovela spagnola in onda su Canale 5. Nuove puntate di Una, l’arrivo di Gabriela Genoveva non si aspettava di veder arrivare in casa sua la figlia. Nessuno era a conoscenza che la Salmeron fosse madre infatti, in quanto lei aveva lasciato la bambina da piccola alle cure di una zia, ...