Una donna di 70 anni trovata morta in strada | arrestato il figlio | la polizia indaga sul movente

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) A Bucchianico, in provincia di Chieti , unadi 70è stata uccisa. Il corpo senza vita della vittima è stato rinvenuto in uno dei vicoli del paese. Secondo gli investigatori, l'autore dell'...

A Bucchianico, in provincia di Chieti ,di 70 anni è stata uccisa. Il corpo senza vita della vittima è stato rinvenuto in uno dei vicoli del paese. Secondo gli investigatori, l'autore dell'omicidio sarebbe il figlio , ora in stato ...Le gomme da masticare sono state consumate prima dei concerti (come attestano le foto) approfondimento Estratto il Dna didi 5700 anni fa dagomma da masticare La maggior parte delle ...Esplosione, stamattina, in una palazzina unifamiliare a Lavinio nel comune di Anzio (Roma). Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118 ed eliambulanza. Un'anziana di circa 70 anni è stata… ...Manuela Sulis ha un sogno: creare una linea di abbigliamento per tutte le donne. Lei è una giovane influencer di origine sarda, 27 anni, piena di energia. La sua più grande passione è la moda, che ...