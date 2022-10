Un posto al Sole Anticipazioni | Puntate 24-28 Ottobre 2022 | Roberto Scopre la Verità!

Leggi su uominiedonnenews

Un posto al sole Trama da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre: anticipazioni e anteprime prossime storyline. L'intuizione di Ferri… Un posto al sole intuisce che Marina è in pericolo. Tra Damiano e Viola c'è sempre più intesa. Niko e Alberto pianificano una valida strategia per difendersi da Micaela. Nunzio cerca conforto in Rossella facendo ingelosire Riccardo… Ci aspettano appuntamenti tutti da seguire! Una geniale intuizione, una mossa ben studiata, gelosie ed attrazioni…