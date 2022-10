Ultime Notizie – Ucraina e Russia | Berlusconi ricalca le posizioni di Putin

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Vladimirha lanciato l’operazione speciale incon l’obiettivo di rimpiazzare il governo di Volodymyr Zelensky con “persone perbene”. Le parole che Silviopronunciava meno di un mese fa a Porta a Porta, poi ricontestualizzate e ridimensionate, sono state ribadite ieri, durante l’incontro con i deputati di Forza Italia, secondo quanto testimoniato da un audio di La Presse, diffuso da La7. Una ricostruzione dei fatti, prima e dopo lo scoppio della guerra in, che può essere sovrapposta alla propaganda ufficiale del Cremlino.inizia chiedendo il massimo riserbo su quello che stava per raccontare. Difficile pensare di poter tenere riservato il contenuto di un discorso tenuto in una sede ufficiale, seppure a porte chiuse. Poi inizia a raccontare, partendo ...